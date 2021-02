L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

Projet de forum EdTech en juin à Poitiers

du jeudi 3 juin 2021 au samedi 5 juin 2021

Le ministère de l’Education nationale a missionné Réseau Canopé (ex-Centre national de documentation pédagogique), basé sur le site du Futuroscope, pour créer le premier salon international dédié aux technologies de l’éducation (EdTech). Il devrait se tenir au Parc des Expositions de Grand Poitiers, du 3 au 5 juin prochains. L’évènement, baptisé In-FINE, devrait s’articuler autour de 4 axes : des conférences scientifiques sur le futur de l’éducation, un salon où les entreprises exposeront leurs savoir-faire et solutions, des rendez-vous d’affaires BtoB, notamment au service des start-up et enfin l’accueil de délégations étrangères. L’objectif est d’attirer quelque 5 000 visiteurs pendant l’évènement (scientifiques, chercheurs, entreprises, mouvement éducatif, mais aussi grand public) et de mobiliser 60 grands groupes et PME ainsi qu’une centaine de start-up. Au-delà, l’ambition est d’accélérer la structuration de la filière EdTech au niveau régional. Renseignements ici.