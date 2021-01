L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

33 - Meet2Win 2021 en format fully virtual les 6 et 7 mai

du jeudi 6 mai 2021 au vendredi 7 mai 2021

La 6e édition de la convention européenne de partenariat Meet2Win se déroulera les 6 et 7 mai prochains dans un format entièrement digital. Organisé chaque année depuis 2015 par MATWIN (Maturation & Accelerating Translation With INdustry, filiale du groupe UNICANCER), cet événement est dédié à l’open innovation et à la recherche collaborative dans le domaine de l’oncologie. Il s’adresse aux porteurs de projets, dirigeants de l’industrie pharmaceutique et diagnostique mais aussi biotechs, start-up, structures de transfert et aux investisseurs. Au programme de ces 2 jours : des conférences, des sessions collaboratives, des pitchs de projets ainsi que des rendez-vous d’affaires préprogrammées avec plus de 4 000 créneaux disponibles. Les inscriptions, c’est ici.