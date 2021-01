L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

Région - Prix de la construction bois en Nouvelle-Aquitaine : 5e édition

du vendredi 22 janvier 2021 au lundi 15 mars 2021

Les interprofessions de la filière forêt bois papier organise le Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine. Cette 5e édition concerne tous les bâtiments neufs ou rénovations, projets d’aménagement intérieur ou extérieur en bois (publics et privés) qui ont été construits sur le territoire de la grande région entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 et “n’ayant pas concouru aux éditions précédentes”. De plus, les opérations proposées doivent s’inscrire dans les 8 catégories suivantes : travailler - accueillir ; apprendre - se divertir ; habiter ensemble ; habiter une maison ; réhabiliter un équipement ; réhabiliter un logement ; aménager l’intérieur ; aménager l’extérieur. Les inscriptions, qui s’adressent aux architectes, bureaux d’études techniques, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage mais aussi aux entreprises bois “et collaborateur autorisé”, sont ouvertes jusqu’au 15 mars. Pour participer, c’est ici.

+ Les Prix régionaux de la construction bois (organisées par les Interprofessions régionales de Fibois France) et le Prix national de la construction sont un seul et même concours (1 finaliste par région).