33 - Bordeaux accueille la 1ère édition du salon GEDEC, les 28 et 29 avril

du mercredi 28 avril 2021 au jeudi 29 avril 2021

La première édition du salon régional de la gestion des déchets et de l’économie circulaire, GEDEC, aura lieu les 28 et 29 avril prochains au Palais des Congrès de Bordeaux. Ce nouveau rendez-vous territorial, dont la Nouvelle-Aquitaine sera la première région hôte, s’adresse aux acteurs de la gestion des déchets et de l’économie circulaire. Il a notamment pour vocation de “dynamiser les filières et créer des passerelles entre les décideurs publics et les entreprises privées” mais aussi de “coller à la réalité terrain”. Au programme : 70 exposants (industriels, partenaires, fédérations, PME...), un village innovation avec une quinzaine de start-up, un pôle partenaires ainsi que des conférences thématiques, des pitchs et des rencontres business. Les organisateurs, Congrès et Expositions de Bordeaux et JCO (Jean Claude Lasserre), attendent 1 000 participants. Information ici.