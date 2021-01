64 - Forum by Aerospace Valley 2021 : Ensemble pour le New Deal !

du mercredi 26 mai 2021 au vendredi 28 mai 2021

Le Forum by Aerospace Valley est annoncé en présentiel du 26 au 28 mai prochains au Casino de Biarritz. Ce rendez-vous annuel des membres du pôle de compétitivité Aerospace Valley consacré au business et networking s’adresse aux PME, start-up et dirigeants d’entreprises de la filière aéronautique. Cette 15e édition s’articulera autour du thème : “Ensemble pour le New Deal !”. Outre des rencontres BtoB, il est programmé des tables rondes autour des enjeux stratégiques de la filière (environnementaux, sociaux, économiques et technologiques) mais aussi sur les plans de relance (résultats et perspectives), des ateliers techniques (économies des données et IA ; propulsion et énergie embarquée...) et des interventions avec des keynotes “inspirants”. Une zone d’exposition de 500 m2 est également prévue pour les PME souhaitant “mettre en valeur leur savoir-faire et expertise auprès d’un public qualifié” ainsi que 3 espaces : pôle partenaires, start-up et “Grand goupe, laboratoire et formation”. La précédente édition avait réuni 500 participants et 600 rendez-vous d’affaires avaient été organisés.

Les inscriptions, c’est ici.