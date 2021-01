L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

Région - Recyclage foncier des friches : appel à projets

du vendredi 15 janvier 2021 au jeudi 18 mars 2021

Le plan France Relance prévoit 259 M€ consacrés au recyclage de friches et de fonciers artificialisés pour des projets d’aménagement urbain de revitalisation des centres-villes et de relocalisation des activités, dont 16 M€ sur 2 ans pour la Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cadre, un appel à projets “Recyclage foncier des friches” est lancé, à destination des maîtres d’ouvrage de projets d’aménagement, particulièrement les collectivités, entreprises publiques locales, SEM, bailleurs sociaux, opérateurs et établissements publics d’Etat ainsi que les entreprises privées (sous conditions). Les dossiers sont à remettre en ligne avant le 19 mars prochain. Une seconde édition aura lieu en 2022.

Renseignements ici.