L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - AST accompagne les jeunes chercheurs pour créer leur start-up

du vendredi 8 janvier 2021 au mardi 9 mars 2021

Aquitaine Science Transfert organise le concours régional i-PhD 2021 initié par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, opéré par Bpifrance. Destiné aux jeunes docteurs ayant soutenu depuis moins de 3 ans et aux doctorants qui souhaitent valoriser leurs résultats de recherche, ce dispositif permet de présenter un projet d’entreprise innovante dans l’objectif de créer une start-up. A la clef : un programme de préparation sur mesure et un financement pour le développement du projet. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 mars prochain. Pour y participer, c’est ici.