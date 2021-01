L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - Interaction Healthcare planche sur les grandes tendances e-santé

le mardi 26 janvier 2021

L’agence digitale bordelaise dédiée au domaine de la santé, Interaction Healthcare (fondée et présidée par Jérôme Leleu, anciennement à la tête de la French Tech Bordeaux de 2017 à 2019), organise, avec le soutien de AstraZeneca et en partenariat avec tic pharma, sa conférence annuelle qui s’articulera autour du thème “Les grandes tendances e-santé de 2021”. Cette 5e édition, qui se déroulera le mardi 26 janvier (de 9h30 à 11h15) en format Web TV, “a pour objectif de partager la vision de 15 experts et découvrir les impacts pour l’ensemble des acteurs de la santé (patients, laboratoires pharmaceutiques, acteurs du dispositif médical...)” dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19. Ce sera aussi l’occasion de faire une analyse des innovations au CES de Las Vegas 2021. 1 000 participants sont attendus.

