33 - Cybersécurité : le Département se penche sur le télétravail

le vendredi 29 janvier 2021

Le Département de la Gironde organise une 2nde édition de son événement “Cybersécurité, la Gironde contre attaque !” le 29 janvier prochain à partir de 9 heures. Cette journée, qui se déroulera en distanciel et en présentiel au sein de l’Immeuble Gironde (amphithéâtre Badinter), s’articulera autour du thème “Télétravail : nouveau défi de la cybersécurité”. Avec au programme, une conférence d’ouverture “Cybersécurité et télétravail : quels acteurs, quels enjeux, quel bilan de l’année 2020 ?”, deux tables rondes “Les menaces et les risques ?" et “Les bonnes pratiques et comment améliorer sa cybersécurité ?" et enfin un hackathon où des élèves ingénieurs “se livreront autour de scénarios informatiques à une cyberattaque”.

