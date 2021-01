33 - Be a Boss 2021 : 1ère étape à Bordeaux le 4 février

le dimanche 7 février 2021

La première étape de Be a Boss Be Entrepreneure 2021 se déroulera le 7 février prochain à l’Hôtel de Bordeaux Métropole. Outre les pitchs des femmes entrepreneures, sont programmés des keynotes mais aussi des tables rondes. Parmi les intervenants : la marraine de l’événement Hasnaâ Ferreira, dirigeante de Hasnaâ chocolat grands crus (voir nos archives), Laurent Bourgitteau-Guiard, directeur d’1Kubator Bordeaux, ou encore Nelly Meunier, cofondatrice & CEO de Sunday (l’hebdo/APS n° 2166). Pour cette 7e édition, ce sont 7 étapes en région qui sont prévues, dont une aux Antilles-Guyane et une journée de clôture à Paris où se tiendra la finale du concours le 30 septembre. Cet événement, qui s’adresse aux porteuses de projet ou déjà entrepreneures, a pour vocation de “susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes” mais aussi d’aider à lever les freins et blocages, de booster l’énergie et l’ambition, de développer le réseau et d’“identifier les futures pépites régionales et nationales”. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 janvier prochain.

Pour y participer, c’est ici.