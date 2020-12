L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

Région - ViV Industry : une 2e édition 100% online en 2021

du mercredi 3 mars 2021 au jeudi 4 mars 2021

Le salon ViV Industry, dédié à l’usine du futur et à la performance industrielle en Nouvelle-Aquitaine, se déroulera les 3 et 4 mars prochains. Cette seconde édition, 100% online, a pour objectif de présenter “un panorama des évolutions et innovations de la filière industrielle pour conjuguer les enjeux économiques, professionnels et techniques”. Au programme de cet événement qui s’articule autour de la conception, de la fabrication et de la croissance : 800 rendez-vous ciblés ainsi que 40 pitchs et conférences (Usine du futur - L’accompagnement du changement une nécessité ? / 2020-2030 l’émergence d’une nouvelle industrie / Comment l’industrie 4.0 crée des opportunités pour transformer votre business). Les organisateurs espèrent mobiliser 1 500 décideurs de l’industrie. Pour y participer, c’est ici.