Région - Un AAP inter-filières entre tourisme, culture et numérique

du vendredi 11 décembre 2020 au mercredi 31 mars 2021

La Région Nouvelle-Aquitaine vient de lancer un appel à projets (AAP) visant à dynamiser les collaborations entre tourisme, culture et numérique. L’ambition est de “favoriser l’émergence de projets touristico-culturels inscrits dans une démarche novatrice, intégrant des outils ou technologies numériques et conçus dans un objectif d’attractivité des territoires”. A la clef, une subvention dont le taux d’intervention “sera limité à 50%, sauf pour les projets dont le budget est inférieur à 100 000 € pour lesquels le taux d’intervention pourra atteindre 60% maximum”. Outre les entreprises du numérique, ce dispositif, qui s’inscrit dans la continuité de l’AAP Event Tech, s’adresse cette fois-ci à l’ensemble des opérateurs culturels et aux sites de visite touristique. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2021.

Informations ici.