L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

17 - Pulpe Stage 2021 : candidatures ouvertes jusqu’au 31 janvier

du vendredi 4 décembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021

L’appel à projet Pulpe Stage 2021 est lancé. Porté par la Communauté d’agglomération rochelaise et opéré par La Rochelle Technopole, ce dispositif a pour ambition d’encourager et soutenir financièrement l’émergence de projets innovants. Le principe ? Constituer un binôme composé d’un étudiant en fin d’études de licence et master de l’Université, de l’EIGSI ou du CESI de La Rochelle et d’un dirigeant dont l’entreprise est installée sur le territoire de la communauté puis déposer un projet innovant ”susceptible d’apporter une amélioration durable de la compétitivité de l’entreprise”. A la clef : jusqu’à 10 000 € de subvention accordée, répartie entre une aide RH (700 € par mois de stage) et une aide “innovation”. Pour candidater, c’est ici jusqu’au 31 janvier.