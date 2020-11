33 - Congrès Longevity Bordeaux : 5e édition 100% digitale

le mardi 1er décembre 2020

Le congrès du “bien vieillir”, Longevity Bordeaux, se déroulera le mardi 1er décembre via une plate-forme Web conçue pour “provoquer toutes les rencontres possibles”. Pour cette 5e édition, les acteurs des secteurs public et privé nationaux et locaux pourront se connecter en direct avec les exposants, visiter un appartement témoin (Le Lab’ des usages par Malakoff Humanis & Alogia) ou encore découvrir “Le village du bien vieillir ensemble” créé par AG2R La Mondiale. Egalement au programme, des conférences et des tables rondes (Face à la crise sanitaire, un écosystème à repenser ? Lutter contre l’isolement des personnes âgées : un enjeu crucial du bien vieillir à domicile…). 30 partenaires sont annoncés et plus de 1 200 participants connectés sont attendus. Informations et inscription ici.