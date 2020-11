L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

Région - Filière EdTech : AAP et AMI

le vendredi 18 décembre 2020

Afin d’accélérer la transformation numérique de l’éducation et de la formation professionnelle en Nouvelle-Aquitaine, la Région lance un appel à projets (AAP) ainsi qu’un appel à manifestation d’intérêt (AMI). L’objectif ? Soutenir l’expérimentation d’innovations numériques en la matière. Ils sont respectivement ouverts jusqu’au 30 novembre et jusqu’au 18 décembre. L’ambition est de faire se “rencontrer” des solutions nouvelles et des structures prêtes à les tester en conditions réelles.