Région - Appel à projets Compétitivité Energétique de la production

le mercredi 30 décembre 2020

La Région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à projets “Compétitivité énergétique”. Destiné aux entreprises ayant une activité principale de production sur son territoire, ce dispositif “doit permettre aux bénéficiaires de réduire le temps de retour brut et ainsi de pouvoir s’engager davantage sur les investissements à plus long terme, qu’ils n’auraient pas réalisés sans cela”. Il a également pour vocation d’“inciter les entreprises à aborder les entrées et sorties des flux énergétiques sous l’angle de l’écologie industrielle et territoriale”. Cet accompagnement porte à la fois sur le diagnostic énergétique afin d’“identifier et quantifier les économies d’énergie”, les études de faisabilité et les investissements. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 décembre. Informations ici.