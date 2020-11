33 - Appel à idées SAPHyR en soutien à la filière aéronautique

du vendredi 30 octobre 2020 au dimanche 15 novembre 2020

Le pôle de compétitivité photonique et hyperfréquences en Nouvelle Aquitaine, Alpha RLH, lance l’appel à idées et émergence de projets SAPHyR. Ce programme, qui vise à structurer une filière basée sur des solutions photoniques et hyperfréquences dédiées au marché de l’aérospatial, a dans le contexte de crise sanitaire pour objectif d’identifier et de présenter des solutions, des technologies et des projets innovants ou d’excellence. Il s’agit à la fois de promouvoir les savoirs et savoir-faire et d’accélérer le déploiement des technologies (photonique, hyperfréquences, matériaux) dans les applications aéronautiques, spatiales et drones. Parmi les thématiques pouvant être développées par les start-up, TPME, ETI, organismes de recherche et de formation ou encore les acteurs majeurs de l’aéronautique, du spatial et du drone : Green Deal (transition énergétique...), Santé & bien-être (santé embarquée, désinfection...), Connectivité et IoT (IA embarquée, capteurs, sécurisation et protection des données...), Solutions pour l a compétitivité (transformation digitale, robotique/cobotique...), Drones, mobilité aérienne et applications (systèmes embarqués, sécurité et intégrité des informations...), Technologies (photonique quantique, électronique imprimée...). Les propositions (projet ou expertise) doivent être envoyées par mail à Philippe Galera avant le 16 novembre. Informations ici.