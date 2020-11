L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

17 - A La Rochelle, Cap ou pas Cap ?

du vendredi 30 octobre 2020 au jeudi 26 novembre 2020

La Technopole de La Rochelle lance un appel à expérimentation de solutions innovantes à impact positif baptisé Cap. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le contexte de La Rochelle Territoire Zéro Carbone à horizon 2040, vise à accompagner individuellement ou collectivement des start-up ou des entreprises qui souhaitent tester leur innovation (prototype, offre innovante non commercialisée...) sur des “terrains de jeu rochelais”. 8 défis ont été identifiés : inventer des outils de traçabilité des marchandises, repenser la logistique des marchandises et des personnes, mettre en place des chantiers écoresponsables, améliorer l’isolation et la performance énergétique des bâtiments, imaginer des outils de maintenance et de monitoring, de nouveaux matériaux biosourcés, de nouvelles solutions de filtrages (préservation de l’air...) et enfin, améliorer la fin de vie des matériaux et optimiser la logistique de recyclage en mobilité. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 novembre. Informations ici.