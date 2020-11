L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

Région - En novembre, la transmission à l’honneur en Nouvelle-Aquitaine

du dimanche 1er novembre 2020 au lundi 30 novembre 2020

La Région Nouvelle-Aquitaine organise en novembre le Mois de la Transmission. L’objectif ? Sensibiliser et informer grand public et chefs d’entreprise sur les aides mobilisables pour transmettre ou reprendre une entreprise. Pour cette 3e édition, ce sont plus de 30 événements qui sont programmés sur notre territoire permettant des rencontres entre repreneurs et cédants par le biais d’ateliers, conférences, nocturnes et/ou speed datings. Information, c’est ici.