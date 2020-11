L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

Région - Vers le “made in NA” avec Néo Business

du lundi 2 novembre 2020 au mercredi 4 novembre 2020

Dans le cadre du plan de relance régional et de la feuille de route Néo Terra, l’Agence de développement et d’innovation (ADI) organise, en partenariat avec le Club ETI Nouvelle-Aquitaine et la Région, l’événement Néo Business en Nouvelle-Aquitaine. Ces 3 jours de rendez-vous BtoB 100% en ligne, qui se dérouleront du 2 au 4 novembre, s’adressent aux ETI, start-up, PME ou grand groupe installés sur notre territoire. L’objectif est de “créer de la valeur en Nouvelle-Aquitaine”, de “booster le business entre entreprises” autour de solutions, produits, services “Made in Nouvelle-Aquitaine” et de “relever ensemble les grands défis accentués par la crise Covid-19”. Inscriptions ici.