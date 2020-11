L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

Région - Appel à projets Eurorégion Economie de la connaissance

du jeudi 1er octobre 2020 au jeudi 5 novembre 2020

L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre lance l’appel à projets (AAP) sur le thème “Economie de la connaissance, innovation, compétitivité des entreprises”. Doté de 400 k€, cet AAP 2020 vise à réunir les acteurs de référence d’une filière économique ou d’un secteur d’activité depuis “l’université jusqu’à l’entreprise” autour d’un projet fédérateur et d’un programme d’animation. Cette procédure de soutien a pour objectif de créer des “chaînes de valeur eurorégionales” entre les 3 territoires autour de 6 secteurs clés identifiés dans le cadre de sa stratégie territoriale 2014-2020 : Aéronautique/spatial, ITS ; Santé bio-santé ; Agriculture/Agroalimentaire ; Energies renouvelables ; Ressources marines et du littoral ; Forêt, bois et construction durable. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 novembre (12h). Pour soumettre son projet, c’est ici.