64 - 16e édition des Rencontres nationales du e-tourisme

du jeudi 15 octobre 2020 au samedi 17 octobre 2020

Les Rencontres nationales du e-tourisme se dérouleront à Pau, du 15 au 17 octobre prochains, au Palais Beaumont. Cet événement en présentiel a pour vocation d’“accompagner et orienter les gestionnaires de la destination dans l’évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies et au numérique”. Au programme de cette 16e édition : des travaux en plénière notamment autour du “Monde d’après selon... l’institutionnel, l’écologie, les start-up, les conditions de travail”, des conférences (“Ces murmures de 2020 feront le vacarme de 2021”, “La relation client omnicanale”...), mais aussi des retours d’expérience (“Pollution numérique, quel rôle pouvons-nous jouer ?”...). Durant ces 3 jours, ce sont plus de 70 intervenants qui sont annoncés dont parmi eux, le grand témoin 2020 Charles-Edouard Girard, président de HomeExchange. Enfin, à préciser que les exposants seront répartis cette année dans 2 salles avec notamment un nouvel espace dédié à l’innovation, “Le village start-up”. Les inscriptions, c’est ici.