Région - Les Rencontres Woodrise #3

du samedi 3 octobre 2020 au vendredi 9 octobre 2020

Les Rencontres Woodrise se dérouleront du 3 au 9 octobre prochains. Organisée par l’institut technologique FCBA et Fibois Landes et Gascogne, cette 3e édition s’inscrit “sous le signe de l’élargissement territorial”. Outre Bordeaux, il est prévu cette année des rencontres autour de la filière bois et de la forêt à La Rochelle, Poitiers mais aussi Limoges. Dédié aux professionnels mais aussi au grand public, cet événement rassemblera sur une semaine complète une quarantaine d’activités dont notamment la Rencontre Woodrise Alliance, un webinaire qui réunira 22 scientifiques internationaux sur le sujet des bâtiments en bois de moyenne à grande hauteur. Mais aussi des conférences “Forêts et produits forestiers : facteurs d’atténuation des effets du changement climatique”, “Bas carbone et économie circulaire”, “Les constructions bois de plus de 8 mètres de hauteur et les planchers mixtes bois-béton”, “La filière douglas, de la graine à l’architecture”. Sans oublier la conférence inaugurale du Pavillon Proto-Habitat Villa Médicis Mobile (100% en bois français), ou encore des visites sur des sites tels que La tour Hypérion d’Eiffage située dans le périmètre de l’OIN Bordeaux Euratlantique (le 16h/APS n° 3307).

Inscriptions ici.