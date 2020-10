L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

40 - Numérique et construction bois , une 2e édition 100% digitale

le mercredi 7 octobre 2020

Le Technopôle Domolandes dédié à la construction durable et numérique, le pôle de compétitivité Xylofutur (produits et matériaux des forêts cultivées) et le cluster construction et aménagement durables Odéys organisent une journée “Numérique & construction bois” le mercredi 7 octobre, de 9h à 15h30. Cette journée 100% digitalisée réunira les “acteurs majeurs” de la filière construction bois tels que donneurs d’ordre (promoteurs, bailleurs), architectes, bureaux d’études, constructeurs bois mais aussi fournisseurs de matériaux. Au travers de leurs multiples expériences, ils expliqueront leurs choix quant à l’utilisation de la maquette numérique BIM dans leurs chantiers respectifs. Il s’agira aussi de présenter des outils numériques innovants “développés au sein des entreprises ou par de toutes jeunes start-up prometteuses”. Parmi les intervenants pour cette 2e édition : Gascogne Bois, FCBA, Synergie Bois, Eiffage Construction, Archipente, Lamecol, A2C, Epur...

