Région - Un appel à idées pour relancer l’économie des territoires littoraux

le vendredi 16 octobre 2020

L’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine avec le GIP Littoral et la Région organisent un appel à idées baptisé “Innovation Plages”. Ce dispositif, qui a pour objectif de contribuer à la relance de l’activité des territoires littoraux impactés par la crise sanitaire, s’adresse aux entreprises innovantes, start-up, associations mais aussi collectivités, centres technologiques ou encore clusters implantés en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’identifier, libérer et utiliser les données liées aux plages du littoral pour “faire émerger de nouveaux services de mobilité, d’information, de transaction de la station balnéaire”, “imaginer des scénarios d’usages court et moyen terme dans le contexte de crise Covid-19”, “communiquer autrement et mieux sur l’écosystème plages”, “mieux mesurer en temps réel la fréquentation”, ou encore pour “questionner à plus long terme l’évolution du modèle socio-économique de l’usage plage pour préserver et aménager durablement ces espaces littoraux”. Parmi les axes d’innovation qui pourront être privilégiés : usages et pratiques des loisirs (prise en compte des multiples usages récréatifs des stations balnéaires, accueil innovant des publics à mobilité réduite et seniors, appui à la relance et à la diversification des professionnels de l’économie touristique, favoriser une offre locale adaptée au contexte...), protection de l’environnement et gestion environnementale des sites (gestion des déchets, respect et protection de la biodiversité...), sécurité des biens et des personnes (feux de forêts, plans d’évacuation...), transport et mobilités (faciliter la mesure des flux sur site...). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au vendredi 16 octobre.

Pour participer, c’est ici.