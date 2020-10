33 - En attendant 2022 : Vinitech-Sifel Virtual

du mardi 1er décembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020

Congrès et Expositions de Bordeaux, société organisatrice du salon professionnel Vinitech-Sifel a choisi de reporter à 2022, du 29 novembre au 1er décembre, l’édition physique du salon initialement prévue cette année du 1er au 3 décembre au Parc des expositions de Bordeaux. Mais avant 2022, l’équipe du salon a décidé de s’engager sur un format de rendez-vous digital : “Vinitech-Sifel Virtual” aux dates de décembre prochain. L’occasion de proposer aux professionnels un “nouveau bouquet de services” : un auditorium virtuel pour des conférences et tables rondes en live, puis accessibles en replay, une solution de networking pour permettre d’identifier et contacter des prospects qualifiés et une plate-forme dynamique dédiée à la valorisation des entreprises exposantes (webinars, catalogue exposants…).

De son côté, le festival Hong Kong Wine & Dine, lancé en 2009 par le CIVB, joue de malchance. Déjà annulé en 2019 à cause des manifestations pro-démocratie, le rendez-vous gastronomique de dégustation de vins ne se tiendra pas physiquement en 2020, Covid-19 oblige. Mais il se digitalise, avec une durée qui à cette occasion passe de 4 jours à 8 semaines. L’événement va s’appuyer sur une plate-forme en ligne accueillant les animations du festival : un panel de négociants en vin proposera des prix et produits spécialement adaptés pour le festival, que les e-visiteurs pourront découvrir et acheter dans un espace virtuel d’exposition. Des chefs et des experts en vin seront invités pour présenter des accords mets et vins ou encore développer des sujets liés à la gastronomie lors de classes virtuelles.