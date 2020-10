L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - Bordeaux Invest Day #8

le mercredi 18 novembre 2020

L’association Bordeaux Entrepreneurs lance son événement annuel Bordeaux Invest Day qui se déroulera le 18 novembre prochain à l’Hôtel de ville de Bordeaux. Dédié à l’investissement dans les start-up, cet événement se présente sous forme de rendez-vous en face à face entre des jeunes pousses “les plus dynamiques de la région” et des représentants de fonds d’investissement régionaux et nationaux.

Pour y participer, les entreprises doivent avoir fait leur preuve de marché, réalisé un chiffre d’affaires significatif et être en recherche de venture capital. Une quinzaine d’entrepreneurs candidats seront ensuite sélectionnés pour cette 8e édition. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 octobre prochain.