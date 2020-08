33 - 15e édition Congrès IGPSC à Arcachon

du lundi 31 août 2020 au mardi 1er septembre 2020

Le Congrès IGPSC (Ingénierie Grands Projets et Systèmes Complexes) se déroulera les 31 août et 1er septembre prochains à Arcachon. L’objectif de cet événement est de réunir au sein du Palais des congrès des industriels et des universitaires de différents secteurs d’activités afin qu’ils puissent échanger sur des thématiques communes mais aussi partager leur expérience. Cette 15e édition s’articulera notamment autour des “nouvelles technologies au service de la santé”, des “transports décarbonés”, de “l’hydrogène, vecteur clé de la transition énergétique”, de la “transition écologique et environnementale”, du “management des ressources humaines” ou encore des “grands projets : différents modèles d’ingénierie”. Le grand témoin cette année est Pierre Ducret, contrôleur général et conseiller climat du Groupe Caisse des Dépôts, président d’I4CE (Institute for climate economics). Il apportera son expertise sur “L’urgence climatique : les enjeux, la stratégie nationale bas carbone et la contribution attendue de l’ingénierie”. Inscriptions ici.