33 - Congrès HLM : la 81e édition reportée du 28 au 30 septembre 2021

Initialement prévue du 22 au 24 septembre prochains, la 81e édition du Congrès HLM est finalement reportée d’un an ; elle est désormais programmée du 28 au 30 septembre 2021, toujours à Bordeaux. Son organisateur, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), tire ainsi les conséquences du décret 2020-860 pris en application de la loi du 9 juillet dernier organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour la période du 11/70/20 au 30/10/20. Le Congrès HLM, qui draine chaque année plusieurs milliers de congressistes et de visiteurs et plus de 300 structures exposantes, entre dans la catégorie des ERP n’étant pas autorisés sur cette période à accueillir du public.

"Ce report, historique et rendu nécessaire par les circonstances, ne privera pas le mouvement HLM de sa capacité à faire connaître ses propositions et ses projets pour la relance économique, et à peser dans le débat public, alors même que la question du logement a retrouvé, dans le contexte de la crise que nous connaissons, toute son importance. L’Union Sociale pour l’Habitat organisera donc à l’automne, à Paris, une journée consacrée aux objectifs de la relance, et aux moyens nécessaires pour construire, collectivement, une relance juste et durable", indique l’USH dans un communiqué.

