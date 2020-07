L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

Région - Sud-Ouest F&B Meetings : une vingtaine d’acheteurs en visio

du jeudi 8 octobre 2020 au vendredi 9 octobre 2020

L’agence de l’alimentation en Nouvelle-Aquitaine (AANA) et la Région Nouvelle-Aquitaine organisent les Sud-Ouest F&B Meetings by Nouvelle-Aquitaine les 8 et 9 octobre prochains. Cet événement a pour objectif de mettre en relation les entreprises de Nouvelle-Aquitaine relevant du secteur de l’alimentation (vins, spiritueux, bières, épicerie fine, volailles/canards gras, fruits et légumes frais, produits laitiers, surgelés, de la mer…) avec des acheteurs professionnels d’une vingtaine de pays : Europe, Asie du Sud-Est, Chine, Amérique du Nord ou encore les pays russophones. Dans le contexte lié à la crise sanitaire, ces rendez-vous ciblés d’une trentaine de minutes se dérouleront en visioconférence. Pour y participer, les entreprises viticoles doivent s’inscrire avant le 7 septembre et celles du secteur agroalimentaire avant le 14 septembre.

Information et inscriptions ici.