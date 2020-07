L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - UAV Day, “teaser” de l’UAV Show reporté en 2021

le mercredi 16 septembre 2020

En raison de la pandémie, l’UAV Show qui était initialement prévu les 15, 16 et 17 septembre prochains au parc des expositions de Bordeaux, a été reporté à l’année prochaine. En attendant, la 10e édition du “premier salon européen du drone professionnel” programmée les 19, 20 et 21 octobre 2021, l’organisateur Bordeaux Technowest crée l’événement “teaser” UAV Day qui aura lieu le 16 septembre prochain sur la zone d’essais de CESA Drones à Sainte-Hélène. Au programme : des expositions statiques et des démonstrations “en conditions réelles sur des application métiers”. Des tables rondes sont également prévues telles que “Drones et gestion de crise, plus-value et limites” où experts de la maîtrise des risques et sauveteurs apporteront leur savoir. Inscriptions ici.