L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

16 - 1ère édition de ResoTech le 2 octobre à la Cité de la BD

le vendredi 2 octobre 2020

Le 2 octobre prochain, la première édition de ResoTech se déroulera au sein de la Cité internationale de la BD et de l’image à Angoulême. Cette biennale professionnelle, qui était Initialement prévue le 26 juin, a pour objectif “de donner la parole aux professionnels de la filière autour de l’innovation” et “d’apporter des solutions directement applicables” dans les entreprises. Outre des espaces pour des démonstrations et des rencontres avec des experts, l’organisateur de l’événement le cluster ResoCuir Nouvelle-Aquitaine (plus de 70 adhérents) programme une table ronde intitulée “Qu’est-ce que l’innovation ?” ainsi que des présentations de démarches et de projets innovants.