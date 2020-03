17 - Après Bordeaux, NOVAQ arrive à La Rochelle

du jeudi 9 avril 2020 au samedi 11 avril 2020

Du 9 au 11 avril prochains, le festival de l’innovation NOVAQ se tiendra à l’espace Encan à La Rochelle. Avec “L’innovation pour mieux vivre” comme fil rouge, cette édition 2020 abordera 4 nouvelles thématiques concernant “notre quotidien et notre environnement” : l’océan, l’énergie, la santé et l’agroécologie. Au programme de ces 3 jours : des conférences (“Nourrir 9 milliards d’humain”, “L’âge du pétrole et après ?”…), des keynotes (“Innover local, penser global”, “Impact Tech, une réponse à l’urgence”…) , des pitchs (“Start-up innovantes pour l’agroécologie”…), des masterclass (“Renouer avec le vivant pour réparer la planète”….), des ateliers participatifs (“Biomimétisme : vers un design au service du vivant”, “Enjeux et perspectives des emballages biosourcés”, “Erosion côtière en Nouvelle-Aquitaine”…) et enfin des présentations d’innovation dans un showroom afin de “Voir pour comprendre”. Cette édition rochelaise se déroulera en présence notamment de Bertrand Piccard, à l’initiative du projet d’avion solaire Solar Impulse. Ce psychiatre, aventurier et aéronaute suisse s’exprimera en tant que grand témoin sur le thème “Comment réaliser l’impossible ?”. Mais aussi de Vandana Shiva, qui défend l’agriculture biologique et l’importance de la biodiversité au travers de sa fondation de recherche. Cette écologiste, écrivaine et militante féministe indienne animera une masterclass intitulée “Réconcilier environnement, solidarité et économie”.

+ Rappelons que cet événement bisannuel a réuni quelque 6 000 visiteurs à Bordeaux en 2018. Plus de 600 innovations y avaient été présentées. Pour y participer, les inscriptions c’est ici.