33 - Futur Pack, une première édition à Bordeaux

le mercredi 25 mars 2020

La première édition de Futur Pack se déroulera au Palais des congrès de Bordeaux le 25 mars prochain. Organisé par le cluster Atlanpack, ce salon de l’innovation graphique et packaging en Nouvelle-Aquitaine s’adresse à plusieurs secteurs d’activités tels que l’industrie agroalimentaire, les boissons, la distribution, les cosmétiques et la parfumerie ou encore l’e-commerce. Outre l’espace réservé aux exposants où seront présentés des “produits innovants, créatifs, originaux”, des conférences et tables rondes aborderont les “problématiques de création de valeur et d’optimisation des packagings aux transitions numériques et écologiques”.