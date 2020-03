33 - Bordeaux accueille pour la 4e fois Cartoon Movie

du mardi 3 mars 2020 au jeudi 5 mars 2020

Cartoon Movie se déroulera pour la 4e année consécutive à Bordeaux, du 3 au 5 mars prochains. Ce forum européen de coproduction pour les films d’animation, où 20 pays seront représentés, permettra à près de 900 professionnels du secteur de découvrir 66 nouveaux films à différentes étapes de leur développement, du projet en concept jusqu’au film prêt à sortir en 2020. Pour cette 22e édition, qui “dévoilera plus de 93 heures d’animation pour un investissement global de 458 M€ et un coût moyen par film de 6,9 M€ par film”, notre région (second pôle de production en France après Paris) y sera représentée avec 4 projets : “Adam et le nuage magique” (en développement) porté par l’entreprise angoumoisine 2d3D Animations, “Diotim et les lions” (projet en concept) des Productions Balthazar basées à Paris et Bordeaux, “Les voisins de mes voisins sont mes voisins” (en production) de Lardux Films en coproduction avec la société bordelaise Marmitafilms et enfin “Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary” (snack preview) de Maybe Movies qui est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine. Les “jeux et autre écrans” ne seront pas oubliés avec Cartoon Games qui se tiendra la veille de l’ouverture de Cartoon Movie. Avec au programme, des rencontres individuelles et deux conférences “afin d’analyser la relation et les potentielles synergies” entre l’animation et le transmédia. Enfin, à signaler que les prix des Cartoon Tributes de 2020 (3 catégories : réalisateur , distributeur et producteur européen de l’année), dont la sélection finale sera réalisée grâce à un système de vote digital par les participants à Cartoon Movie, seront annoncés le 5 mars au Palais des congrès de Bordeaux.

Pour retrouver la liste des projets sélectionnés à Cartoon Movie 2020, c’est ici.