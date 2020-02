L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

17 - 6e édition Comptoir Pro à La Rochelle

du dimanche 1er mars 2020 à partir de 15H18 au lundi 2 mars 2020 jusqu'à 16H18

Le salon Comptoir Pro se tiendra au parc des expositions de La Rochelle les 1er et 2 mars prochains. “Soif d’inspiration ?”, c’est le thème retenu pour cette 6e édition par la CCI La Rochelle à l’initiative de cet événement destiné aux professionnels du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques (CHRD). 6 pôles d’exposition - Boissons, bières, vins et terroirs / Equipements des CHRD / Révolution digitale des CHRD / Etablissements de nuit / Consommations alternatives / Réglementation des CHRD - permettront notamment de découvrir les nouveaux produits et les nouvelles tendances liés aux habitudes de consommation qui évoluent. Pendant ces 2 jours, il s’agira aussi de donner un coup de projecteur sur les circuits cours “avec l’essor de la vente de proximité ou encore la vente en ligne qui favorisent le rapprochement entre producteurs et consommateurs”. Enfin, des concours, des ateliers mais aussi des animations sont également au programme.

L’édition 2019 avait accueilli 2 300 visiteurs représentant 1 700 entreprises du secteur.