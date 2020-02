L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - 5e édition Matransfonum au Palais des congrès de Bordeaux

le mercredi 19 février 2020

Le 19 février prochain, le Palais des congrès de Bordeaux accueillera le 5e forum régional Matransfonum. Organisée par l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, cette rencontre dédiée à la transformation numérique s’adresse aux entreprises, offreurs de solutions, experts du conseil ainsi qu’aux collectivités. Au programme de cette journée, dont l’objectif est de “Faire bouger les lignes et le business par le numérique” : des témoignages, des débats et des rendez-vous avec des experts. Mais aussi une conférence pour “Collaborez & managez différemment avec le numérique !” ou encore une table ronde qui donnera les clefs pour “Produire à l’heure de l’IA”. Parmi les intervenants d’ores et déjà annoncés, à noter la présence de Comerso, Cerinnov, Pays basque digital, Digital Aquitaine, Syrpin, Club commerce connecté, etc.

+ L’an dernier, au Rocher Palmer à Cenon, l’événement avait attiré près de 500 participants.