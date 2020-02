Région - Le sommet Afrique-France ouvert aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine

du jeudi 4 juin 2020 au samedi 6 juin 2020

Nous l’évoquions dès le 5 juillet dernier (l’hebdo/APS n° 2140), Bordeaux accueillera, du 4 au 6 juin prochains, la 28e édition du Sommet Afrique-France, consacrée aux villes durables. L’importante dimension économique que les organisateurs ont voulu donner à ce rendez-vous se retrouve dans le concept de “Cité des Solutions”. Construite dans le Parc des Expositions de Bordeaux, ce sont pas moins de 50 000 m2 qui seront consacrés au business. Quelque 500 exposants africains et français, répartis dans 7 quartiers thématiques, pourront y démontrer leurs savoir-faire en matière d’habitat, énergie, mobilité, santé, éducation, sécurité, ressources, agriculture, agroalimentaire, sport… Bref, tout ce qui peut répondre à la croissance démographique du continent africain dont la population urbaine aura doublé d’ici 2050. En parallèle, 150 interventions présentant des projets ou des solutions concrètes sont prévues au cœur des 7 agoras thématiques. Et des sessions de business meetings organisées entre les exposants. Pour la Nouvelle-Aquitaine, ce volet économique est piloté par la CCI Bordeaux Gironde et le Club d’Entreprises Bordeaux Afrique (CBSOA), en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et CCI International. Pour faciliter la participation des entreprises locales à la Cité des Solutions, Bordeaux Métropole et la Région Nouvelle-Aquitaine ont souhaité apporter une aide financière aux exposants éligibles. Il s’agit de donner un coup de pouce, en particulier aux plus petites structures, en prenant en charge jusqu’à 46% des frais de participation (exemple : un stand de 6 m2 reviendra à 3 120 € au lieu de 5 800).

A noter également qu’un suivi post-sommet sera assuré par la CCI Bordeaux Gironde afin d’aider les entreprises locales à faire aboutir leurs projets de collaboration initiés au sein de la Cité des Solutions. La CCI met à disposition des dirigeants un contact unique (mail et téléphone) pour toute demande d’information concernant la Cité des Solutions et le volet économique du sommet : 05 56 79 52 79 et saf2020@bordeauxgironde.cci.fr. Les entreprises de Nouvelle-Aquitaine peuvent télécharger le dossier d’inscription sur le site bordeauxgironde.cci.fr.