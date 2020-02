33 - Conférence Aerospace Europe : une première édition à Bordeaux

du mardi 25 février 2020 au vendredi 28 février 2020

La conférence Aerospace Europe (AEC) se déroulera du 25 au 28 février prochains au Palais des Congrès de Bordeaux. Organisé conjointement par 3AF (Association aéronautique astronautique de France) et CEAS (Council of european aerospace societies), cet événement vise à “ouvrir la voie à une conférence européenne unique de l’aérospatiale” à destination des scientifiques et des ingénieurs de l’industrie, du gouvernement et du monde universitaire. Durant ces 4 jours, qui s’articuleront autour d’un thème central “Greener Aerospace”, AEC présentera la “3AF 3rd Greener Aviation”, la “CEAS 7th Air & Space conference” et la 8e édition du “Aircraft noise and emissions réduction symposium (ANERS)”. Outre l’avantage de rendre la manifestation encore plus attractive, ces trois événements réunis en un même lieu ont pour objectif d’offrir “des thèmes transversaux supplémentaires et des synergies entre l’aéronautique et l’espace vers un environnement plus vert et plus propre”.