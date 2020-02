L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - Les Rencontres viticoles d’Aquitaine à Blanquefort

le mercredi 12 février 2020

Les Rencontres viticoles d’Aquitaine se dérouleront le 12 février à Blanquefort au sein du lycée agricole. "Attentes sociétales et environnementales : la viticulture innove" est le thème qui sera abordé lors de cette 6e édition. Cette journée s’articulera autour de 3 temps forts : "Des entreprises responsables et durables" (l’attractivité des métiers agricoles…), "Des vignerons à l’écoute des consommateurs" (la typicité des vins rosés de Bordeaux, la demande sociétale de réduction des résidus dans le vin…) et "Une viticulture innovante intégrée dans son territoire" (l’évolution du matériel de pulvérisation, les outils d’aide à la décision…). Trois tables rondes sont également au programme, l’une portera sur "L’intégration de la viticulture dans son territoire" et les deux autres permettront de s’inspirer des témoignages d’entreprises et de vignerons. Inscriptions ici.