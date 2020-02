L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

47 - Marmande : 2e édition Garonn’Emplois

du jeudi 13 février 2020 au samedi 15 février 2020

La 2e édition de Garonn’Emplois se tiendra du 13 au 15 février prochains au Parc des expositions de Marmande. Cet événement, qui est organisé par Val de Garonne Agglomération, a pour vocation d’être "un carrefour d’échanges et d’opportunités, entre les acteurs économiques” du territoire. Plusieurs entreprises lot-et-garonnaises seront présentes : Acces Industrie, Cave du Marmandais, Crédit Agricole Aquitaine, CSA Creuset, groupe d’aucy, Les paysans de Rougeline, Lisi Aerospace ou encore Lucien Georgelin, etc. La journée du 13, dédiée aux professionnels, prévoit un business speed dating, un escape game, une initiation Fablab, un atelier sur les techniques de recrutement et une conférence sur le thème : "Valoriser et personnaliser les atouts du territoire auprès de vos candidats à l’emploi”.