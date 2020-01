33 - 21e Assises européennes à Bordeaux : “le pouvoir d’agir”

du mardi 28 janvier 2020 au jeudi 30 janvier 2020

Annoncé dès juin dernier dans nos colonnes (l’hebdo/APS n° 2138), les Assises européennes de la transition énergétique ont pour ambition lors de cette 21e édition bordelaise “d’être une véritable caisse de résonnance des innovations portées par les différents acteurs de la société et de leur potentiel d’action”. Le programme s’articulera autour du thème “Ensemble, cultivons le pouvoir d’agir”. Pendant 3 jours (28-30 janvier), 15 plénières “pour décrypter, explorer et s’inspirer” aborderont divers sujets tels que “Les contradictions du numérique”, “Hydrogène : comment concrétiser les ambitions dans les territoires”... Mais aussi plus de 120 ateliers seront l’occasion de “débattre, partager et coconstruire” (“Précarité énergétique : la santé en moins”, “L’eau, facteur de rafraîchissement de l’espace public”…). Sans oublier l’organisation de speed-dating. Il est également prévu des visites de site comme Hypérion, “la plus haute tour en ossature bois du monde” (le 16h/APS n° 3307), ou encore RTE et son poste électrique 225 000 volts, le site d’essais d’hydroliennes de Seeneoh (le 16h/APS n° 3685)… Enfin, un Carrefour des métiers de la transition énergétique à destination du grand public permettra de présenter les métiers d’aujourd’hui et demain dans les filières de l’énergie.