33 - Direct Recrutement à St-Médard en Jalles : plus de 350 postes à pourvoir

le mardi 21 janvier 2020

Le mardi 21 janvier, la Ville de Saint-Médard en Jalles organise le forum annuel Direct recrutement qui se tiendra au Carré des Jalles. Pour cette nouvelle édition, un zoom est prévu sur le secteur transport & logistique avec notamment un Pôle métiers où des simulations de conduite en réalité virtuelle seront proposées mais aussi des stands afin de s’informer ainsi que des offres d’emploi affichées sur place. Par ailleurs, des rencontres individuelles axées sur la création d’entreprise, la formation ou encore la mobilité sont également programmées. Et des conférences sur le thème “Maîtriser son image pour convaincre” permettra de connaître les attentes des employeurs dans leurs recrutements, d’identifier et renforcer ses acquis et apprendre à les transformer en atouts mais aussi de se mettre dans la peau du recruteur pour rendre sa candidature plus efficace. Enfin, à préciser qu’à cette occasion plus de 350 postes multi secteurs seront à pourvoir auprès de la quarantaine d’entreprises présentes tels que Keolis Gironde, La Poste, Solocal, Handivia, Adomicile33, Bouygues Telecom, CGI, Château Maucamps...

+ Les partenaires de cet événement sont Pôle emploi, le club d’entreprises des Portes du Médoc, la Mission locale Technowest, l’association d’aide à la recherche d’emploi (AJR) et la commune de Saint-Aubin.