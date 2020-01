64 - 4e édition du salon pro Hopa à Biarritz

du mercredi 22 janvier 2020 au jeudi 23 janvier 2020

La 4e édition du salon professionnel Hopa se déroulera les 22 et 23 janvier prochains au sein de la Halle d’Iraty à Biarritz. Cet événement, qui est dédié aux équipements de tourisme, de loisirs et d’hôtellerie de plein air, s’adresse notamment aux dirigeants de campings, résidences de tourisme, villages de vacances, gîtes, bases de loisirs, parcs d’attraction, d’hôtels, mais aussi aux collectivités locales et offices de tourisme.

Outre la centaine d’exposants qui présenteront leurs produits et les dernières nouveautés, 8 conférences permettant d’aborder différents thèmes sont annoncées pendant ces 2 jours : “Risques climatiques et campings“, “Actualités juridiques de l’hôtellerie de plein air”, etc.

+ L’an dernier, le salon Hopa a accueilli plus de 1 200 visiteurs français, plus particulièrement des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, mais aussi espagnols (Euskadi, Navarra, Guipuzcoa, Alava, Cantabria).