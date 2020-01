L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

33 - 15e édition congrès IGPSC, les 29 et 30 juin à Arcachon

du lundi 29 juin 2020 au mardi 30 juin 2020

La 15e édition du congrès Ingénierie Grands Projets et Systèmes Complexes (IGPSC) se tiendra les 29 et 30 juin prochains au Palais des Congrès d’Arcachon. Depuis sa création en 2006, cet événement vise à réunir industriels, universitaires mais aussi chercheurs afin d’échanger sur des thématiques communes telles que le nucléaire, les transports, la défense ou encore l’exploitation des ressources naturelles, la cybersécurité (…). L’objectif est de permettre “à chacun de s’enrichir de pratiques validées sur des problématiques transversales et de bénéficier ainsi d’un véritable benchmark”. Inscriptions ici.