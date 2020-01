L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - Bordeaux accueille la 2e édition du congrès Lipids & Cosmetics

du mercredi 29 janvier 2020 au jeudi 30 janvier 2020

Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley et le centre technique industriel girondin ITERG (Institut des corps gras & produits apparentés basé à Canéjan) organisent le congrès Lipids & Cosmetics les 29 et 30 janvier prochains à Bordeaux. Ce rendez-vous scientifique, qui se déroulera au sein de l’Université de Bordeaux à Pey-Berland, réunira une trentaine d’intervenants ainsi que des acteurs publics et privés d’envergure internationale. L’innovation dans le domaine des lipides sera au coeur de cette seconde édition qui sera dédiée aux dernières recherches dans les domaines de la physiologie cutanée, des procédés oléo-chimiques, des techniques d’extraction, de purification et analytiques ainsi que des nouvelles technologies de formulation à base de matières premières d’origine lipidique. Inscriptions ici.