33 - Bordeaux : 8e édition salon Profession’L

du jeudi 6 février 2020 au vendredi 7 février 2020

Dédié à la reconversion professionnelle des femmes, le salon Profession’L se déroulera les 6 et 7 février prochains au sein de l’hôtel de ville à Bordeaux. Cet événement a pour ambition de mettre en relation les femmes "en quête de nouvelles orientations, voire de réinsertion professionnelle" avec des acteurs experts dans leur domaine (organismes, écoles, cabinets…) qui seront réunis autour de 4 pôles : "Formation" (ActifRéso, Fongecif, le cnam, Kedge, Ecole supérieure de coaching, etc.), "Accompagnement individuel" (6 000 rebonds, Effervescence consultant, Brain de talent, etc.), "Création d’entreprise" (La Ruche, Les Premières, PMC expertise comptable, Chambre des métiers et de l’artisanat, etc. ), "Recrutement " (Apec, Bordeaux Métropole, Enedis, Spie, Cdiscount, etc. ). Des conférences, des tables rondes ainsi que des témoignages "inspirants" et des workshops sont également au programme. Interviendront notamment : Joly Andres, auteure de "A la conquête du bonheur professionnel" et procurement manager chez Engie ou encore Magali Baton, judokate médaillée mondiale et européenne, fondatrice du cabinet Seika Coaching et spécialisée en préparation mentale, gestion du stress et confiance en soi.