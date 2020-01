64 - Conférence Numérique & Environnement avec un expert du Green IT à Bidart

le jeudi 16 janvier 2020

Le 16 janvier prochain dans les locaux de l’Estia à Bidart (Technopole Izarbel), le cluster Pays Basque Digital organise une conférence axée sur le numérique & l’environnement. Elle sera animée par Frédéric Bordage, expert national et européen du Green Information Technology qui vise à réduire l’empreinte sociale, économique et environnementale du numérique. Président et fondateur de la communauté GreenIT.fr, il intervient en expertise auprès de différentes institutions françaises et des pouvoirs publics et s’intéresse particulièrement aux moyens pour lutter contre l’obsolescence programmée. Au Pays basque, cet auteur de nombreux ouvrages et études répondra notamment à la question : Pourquoi et comment être écoresponsable dans le numérique ?

Son intervention sera suivie par une présentation des actions écoresponsables de Belharra Numérique, membre du cluster, et dont la mission est "d’accompagner la modernisation des systèmes d’informations pour gagner en efficacité, améliorer la performance de la chaîne de valeur de l’entreprise".