33 - Journée Cybersécurité : la Gironde contre-attaque

le vendredi 17 janvier 2020

Le Conseil départemental de la Gironde et le syndicat mixte Gironde Numérique organisent conjointement une journée dédiée à la cybersécurité intitulée “La Gironde contre-attaque”. Elle se déroulera le vendredi 17 janvier prochain dans le hall de l’immeuble Gironde à Bordeaux (Hôtel du Département). Il s’agira d’aborder sous forme de conférences ou de tables rondes plusieurs thématiques : les mesures à prendre en cas d’attaque, les enjeux pour les institutions, les organisations mais aussi les secteurs associatif et éducatif, la sécurisation du stockage des données, le cadre juridique ou encore l’état des lieux des cybermenaces.

Dans le même temps, des élèves ingénieurs participeront à un hackathon, permettant ainsi de découvrir les types d’attaques les plus courantes et comment s’en prémunir. Renseignements ici.