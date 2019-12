L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - Mérignac : journée de l’emploi dans la relation client

le mardi 17 décembre 2019

La Journée de l’emploi dans la relation client aura lieu le 17 décembre prochain au Pin Galant à Mérignac. Pour cette 4e édition, 150 postes seront à pourvoir "sans cv" dans cette filière. Parmi les 12 recruteurs présents, à noter notamment les entreprises mérignacaises Axa Wealth Services, Filhet-Allard, Kiwi Intérim mais aussi Banque de Détail, la filiale de BNP Paribas, qui prévoit de "recruter 250 salariés d’ici fin 2020 pour son futur centre de relation client du wooden Park" (lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 2134). Cet événement, organisé par l’Association pour la relation client en Nouvelle-Aquitaine (ARCA), se déroulera sous forme de parcours autour de 4 pôles : "Starter" (enjeux de la formation et des compétences), "Pitch ma boîte" (présentation des offres), "Ice Breaker" (se démarquer grâce à son sens du collectif) et le dernier sera consacré aux échanges entre candidats et employeurs.